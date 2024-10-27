Англія

Коментар італійського фахівця.

Енцо Мареска прокоментував перемогу Челсі над Ньюкаслом (2:1).

"Дуже задоволений не тільки набраними очками, а й особливо нашою грою. Думаю, це був цілісний виступ як із м'ячем, так і без нього. Моментами ми були неймовірні і на м'ячі, і без нього. Загалом я дуже задоволений усім, але особливо, як ми працювали без м'яча, пресингували разом, боролися разом.

У кожній грі я почуваюся погано, мені соромно, бо доводиться залишати гравців поза складом, але це єдиний спосіб бути конкурентними. Незалежно від того, скільки змін ми вносимо, важливо, щоб стиль зберігався, щоб залишалася ідентичність.

Я багато разів говорив, що клуб ніколи не згадував про необхідність потрапити в четвірку, вони просто говорили про те, щоб спробувати побудувати щось значуще. Подивимося", — сказав головний тренер Челсі.

Зазначимо, що після перемоги над Ньюкаслом Челсі повернувся до топ-4.