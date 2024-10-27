Англія

Результати матчів 9-го туру АПЛ.

Завершилось три матчі дев'ятого туру АПЛ: Вест Гем приймав МЮ, Тоттенгем гостював у Крістал Пелес, а Челсі в Лондоні зустрічався з Ньюкаслом.

Манчестер Юнайтед поступився Вест Гему та опустився на 14-те місце в турнірній таблиці. Лондонці обійшли опонента та піднялись на 13-ту сходинку.

Вест Гем - Манчестер Юнайтед 2:1

Голи: Саммервілл, 74, Боуен, 90+2 - Каземіро, 81

Вест Гем: Фабіанські — Ван-Біссака, Мавропанос (Тодібо, 46), Кілман, Емерсон Палмьєрі — Родрігес (Крессвелл, 90), Едсон Альварес — Боуен, Солер (Саммервілл, 46), Лукас Пакета (Соучек, 46) — Антоніо (Інгз, 71)

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, де Лігт, Мартінес, Мазрауї (Лінделеф, 84) — Еріксен (Зіркзе, 78), Каземіро — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд (Діалло, 60) — Гойлунн

Попередження: Мавропанос, Саммервілл, Палмьєрі, Крессвел.

Крістал Пелес мінімально здолав Тоттенгем завдяки голу Матета. "Шпори" наразі на 8-му місці. Пелес — піднявся із зони вильоту.

Крістал Пелес — Тоттенгем 1:0

Гол: Матета, 31

Крістал Пелес: Гендерсон — Лакруа, Геї, Чалоба — Муньйос, Вортон (Камада, 89), Лерма (Г'юз, 22), Мітчелл — Сарр (Нкетіа, 66), Езе — Матета

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Крістіан Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Кулусевські (Вернер, 63), Біссума (Бентанкур, 87), Меддісон (Рішарлісон, 62) — Джонсон, Соланке, Мур

Попередження: Матета, Муньйос, Лакруа, Г'юз — Кулусевські, Джонсон, де Вен, Рішарлісон

Голи Джексона та Палмера забезпечили перемогу Челсі над Ньюкаслом — 2:1. Лондонці повернулись в топ-4. "Сороки" — 12-ті.

Челсі - Ньюкасл Юнайтед 2:1

Голи: Джексон, 18, Палмер, 47 - Ісак, 32

Челсі: Роберт Санчес — Джеймс (Кукурелья, 78), Фофана, Колвілл, Гюсто (Нкунку, 78) — Кайседо, Лавія (Фернандес, 72) — Ноні Мадуеке (Мудрик, 67), Палмер, Нету — Джексон

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Лівраменто, Шер, Берн, Голл (Келлі, 89) — Тоналі (Лонгстафф, 68), Бруно Гімараес, Жоелінтон (Осула, 89) — Альмірон (Віллок, 68), Ісак, Барнс (Мерфі, 68)

Попередження: Фофана, Лавія, Мадуеке, Санчес, Нету, Нкунку — Шер, Тоналі