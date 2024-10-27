Англія

Нідерландський фахівець дав коментар після гри.

Арне Слот радий, що Ліверпуль уникнув поразки від Арсеналу (2:2).

"З огляду на те, що ми двічі поступалися в рахунку такій сильній команді, як Арсенал, набране очко тішить, тим паче нам довелося грати в єврокубках на виїзді цього тижня.

При цьому мені не здавалося, що ми заслуговували на те, щоб поступатися 1:2, тому що фанати голосно підтримували нас, а ми потужно грали в другому таймі.

Знаю, ви, хлопці, любите говорити про боротьбу за титул, це частина вашої роботи. Чи можна домогтися потрібного результату в такому важкому виїзному матчі? Мене дуже порадувало те, як ми це зробили.

Приємно бачити, що ми здатні змагатися з такими сильними командами, як Арсенал, на їхньому стадіоні. Але чим усе закінчиться — складно сказати", — заявив головний тренер Ліверпуля.

У наступному турі лондонський Арсенал гостюватиме в Ньюкасла, тоді як посеред тижня зіграє на виїзді проти Престона в Кубку ліги, а Ліверпуль спочатку гостюватиме в Брайтона в кубковій грі, після чого прийматиме "чайок" на власному полі.