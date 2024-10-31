Англія

Аргентинець став основним в МЮ під керівництвом тен Гага.

Вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо подякував за співпрацю звільненому з посади головного тренера МЮ Еріку тен Гагу.

"Дякую за все, босе. Я завжди буду вдячний вам за надану можливість і за довіру, яка дозволила мені грати за цей клуб.

Все вийшло не так, як ми хотіли, але я буду пам'ятати ті хороші моменти, які ми пережили разом, і бажаю вам всього найкращого в майбутньому. Велике спасибі, Еріку", — написав Гарначо в Instagram.