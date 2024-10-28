Англія

Португалець попрощався з тренером.

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш відреагував на відставку Еріка тен Гага.

"Дякую за все, босе! Я ціную довіру і моменти, які ми розділили разом, бажаю вам всього найкращого в майбутньому.

Навіть знаючи, що останній період був не найкращим для всіх нас, я сподіваюся, що ви, вболівальники, зможете зберегти все те хороше, що менеджер зробив для нашого клубу!", — заявив Бруну Фернандеш.

Ерік був призначений у квітні 2022 року та привів клуб до двох трофеїв, вигравши Кубок Карабао у 2023 році та Кубок Англії у 2024 році.

Раніше повідомлялось, що Хаві не хоче тренувати Манчестер Юнайтед.