Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках Кубка англійської ліги, який пройде 30 жовтня і розпочнеться о 21:45.

У рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Ньюкасл Юнайтед та Челсі, яке відбудеться на Сент-Джеймс Парк.

СЕРЕДА, 30 ЖОВТНЯ, 21:45. СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

У минулу неділю ми вже бачили протистояння цих команд у рамках англійської Прем'єр-ліги, а тепер побачимо своєрідний ремейк, але вже в Кубку англійської ліги. Тоді вельми заслужену перемогу здобув Челсі з рахунком 2:1, і з того моменту стан справ усередині обох команд особливо не змінився — варто лише очікувати певних змін у складах, тобто використання ротації.

Останнім часом про Ньюкасл мало що можна сказати у позитивному ключі, адже в останніх п'яти матчах з урахуванням усіх турнірів "сороки" здобули лише одну перемогу. Припала ця перемога саме на Кубок ліги, в рамках якого підопічні Едді Гау обіграли АФК Вімблдон. Останні невдачі Ньюкасл Юнайтед загалом можна списати на дуже непростий календар, проте 12 місце в АПЛ — це далеко не те, на що розраховують уболівальники та саудівські інвестори. Становище поточних справ потребує змін, хоча головна проблема "сорок" залишається незмінною ще з минулого сезону — це вельми скромна лава для запасних, яка наразі не дозволяє клубу боротися за високі місця.

У Челсі, у свою чергу, немає абсолютно ніяких проблем з рівнем ротації складу, а головний тренер лондонської команди Енцо Мареска перед кожним поєдинком відчуває приємний головний біль при виборі стартової 11. Немає жодних сумнівів, що сьогоднішній склад "пенсіонерів" помітно відрізнятиметься від того, що ми бачили в неділю, а це означає, що з великою ймовірністю варто очікувати появу з перших хвилин нашого Михайла Мудрика.

В АПЛ у Челсі на даному відрізку сезону в цілому все добре — лондонці йдуть серед лідерів турнірної таблиці, займаючи на даний момент п'яту сходинку. Звичайно, про жодне потенційне чемпіонство мови поки що не йде, про що говорив і сам Мареска, але прогрес з приходом прямолінійного італійця очевидний. І якщо в чемпіонаті конкуренція просто неймовірна, то нинішній набір футболістів дозволяє Челсі замахнутися на "проміжний" трофей, яким і можна назвати Карабао Кап.