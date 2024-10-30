Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках Кубка англійської ліги, який пройде 30 жовтня і розпочнеться о 22:15.

У рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між лондонським Тоттенгемом та Манчестер Сіті, яке відбудеться на домашній арені "шпор".

СЕРЕДА, 30 ЖОВТНЯ, 22:15. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Сьогоднішній Тоттенгем викликає у пересічного глядача вкрай неоднозначні емоції, і головна проблема тут полягає у якійсь неймовірній нестабільності підопічних Анже Постекоглу. Так, в одному матчі, якщо говорити гіперболізовано, "шпори" можуть бути найкращою командою у світі, а вже за тиждень — лише бляклою тінню самих себе.

Торкаючись причин такої нестабільності Тоттенгема, можна посилатися на інтенсивний календар, пов'язаний з виступами лондонської команди в єврокубках. Але здебільшого, здається, справа у відсутності характеру переможців, який "шпорам" ще варто роздобути шляхом спроб і помилок. Адже до самого рівня футболу до колективу Постекоглу доволі рідко є питання. Єдине — Тоттенгем, здається, надто передбачуваний, тому і складається таке відчуття, що його часом може перемогти будь-яка з команд, якщо справді цього захоче.

Як і у випадку з Тоттенгемом, сьогодні у Манчестер Сіті варто очікувати використання експериментального складу. Яким би грізним і сильним не був колектив Хосепа Гвардіоли, останні матчі показують, що навіть найкращі матимуть проблему через щільність календаря. Так, сьогодні ти можеш громити празьку Спарту у Лізі чемпіонів, а завтра задовольнятися мінімальною перемогою проти найгіршої команди АПЛ.

Очевидно, що необхідність розподіляти фізичні кондиції одночасно на кілька фронтів відбивається на ефектності виступів, але поки що "містяни" добре виконують поставлені завдання, навіть якщо часом відбувається це з так званим "валідолом" і не в дуже результативному стилі. Так, Манчестер Сіті наразі одноосібно лідирує в турнірній таблиці АПЛ, зберігаючи статус єдиної команди англійської першості, яка поки що не знає, що таке поразки.