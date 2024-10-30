Англія
30 жовтня 2024, 23:30
Дубль Гакпо допоміг Ліверплю здолати Брайтон у 1/8 фіналу Кубка ліги
Команда Арне Слота наприкінці гри ризикувала втратити перевагу за рахунком.
Брайтон — Ліверпуль, Getty Images
30 жовтня 2024, 23:30
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Брайтон — Ліверпуль 2:3
Голи: Адінгра, 81, Лемпті, 90 — Гакпо, 46, 63, Діас, 85
Брайтон: Стіл — Лемпті, ван Геке (Велтман, 68), Ігор, Кадіоглу (Еступіньян, 46) — Віффер, Модер (Гіншелвуд, 68) — Адінгра, Енсісо (Велбек, 76), Груда (Мітома, 76) — Фергюсон.
Ліверпуль: Ярош — Бредлі, Гомес, Кванса (Конате, 90+1), Робертсон — Мортон (Ньйоні, 64), Собослаї (Салах, 71), Ендо (Мак Аллістер, 64) — Діас, Гакпо (Нуньєс, 71), Джонс.
Попередження: Ендо, Конате