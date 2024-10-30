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Брайтон — Ліверпуль 2:3
Голи: Адінгра, 81, Лемпті, 90 — Гакпо, 46, 63, Діас, 85

Брайтон: Стіл — Лемпті, ван Геке (Велтман, 68), Ігор, Кадіоглу (Еступіньян, 46) — Віффер, Модер (Гіншелвуд, 68) — Адінгра, Енсісо (Велбек, 76), Груда (Мітома, 76) — Фергюсон.

Ліверпуль: Ярош — Бредлі, Гомес, Кванса (Конате, 90+1), Робертсон — Мортон (Ньйоні, 64), Собослаї (Салах, 71), Ендо (Мак Аллістер, 64) — Діас, Гакпо (Нуньєс, 71), Джонс.

Попередження: Ендо, Конате