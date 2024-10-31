Англія

"Червоні" не без труднощів пройшли в наступний раунд змагань.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про перемогу над Брайтоном (3:2) в рамках 1/8 фіналу Кубка ліги. Цитує нідерландського фахівця офіційний сайт "червоних".

"Було важко. Приїжджаючи сюди, потрібно розуміти, що просто не буде. Брайтон — хороша команда зі своїм стилем гри. За останні роки вони тільки зміцнилися, запросивши нових сильних гравців.

Але мені сподобалося те, що я побачив у виконанні своїх футболістів. Вони зіграли в тому ж стилі, що й основні гравці, тож найближчими тижнями мені буде ще складніше формувати склад", — сказав Слот.