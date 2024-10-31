Англія

"Шпори" здолали "містян".

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу прокоментував перемогу над Манчестер Сіті (2:1) в матчі 1/8 фіналу Кубка ліги. Цитує австралійського фахівця офіційний сайт "шпор".

"Важлива перемога. Очевидно, що в кубкових турнірах без перемог нікуди — інакше ти вилетиш.

Ми грали з неймовірною командою, яка завжди намагатиметься ускладнити вам життя. Думаю, ми добре зіграли в обороні, не дозволивши багато зробити супернику.

В атакувальній фазі ми створили кілька по-справжньому класних моментів, у нас були шанси прикінчити гру досить рано, але ми ними не скористалися.

Коли ви граєте з "Сіті", потрібно бути готовим до того, що у вас будуть проблеми. Думаю, ми з ними впоралися", — заявив Постекоглу.