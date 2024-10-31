Англія

Цікава новина з Італії.

Новоспечений головний тренер збірної Англії Томас Тухель міг очолити римську Рому після звільнення Даніеле де Россі. Про це повідомляє портал Goal.

За інформацією джерела, німецький фахівець був "заінтригований проєктом Роми". Він провів попередні переговори з клубом, однак замість нього був обраний хорватський фахівець Іван Юрич.

Зазначається, що також на посаду головного тренера римлян розглядалися Стефано Піолі, Хаві та Едін Терзич.

Наразі Рома посідає 12-те місце в італійській Серії А, набравши десять очок після дев'яти зіграних матчів.