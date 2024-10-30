Італія

Майбутнє хорватського фахівця в таборі "вовків" продовжує перебувати під питанням.

Іван Юрич все ще може залишити посаду головного тренера Роми вже найближчим часом. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво Роми готово звільнити хорватського фахівця, якщо команда поступиться Торіно у найближчому матчі італійської Серії А проти Торіно.

Зазначається, що родина Фрідкінів наразі дуже не задоволена роботою Юрича, тому розглядає його відставку.

Нагадаємо, матч Рома — Торіно відбудеться у четвер, 31 жовтня, о 21:45 за київським часом.