Англія

Нідерландець досяг своєї мети.

Керманич Ліверпуля Арне Слот розповів про своє становлення в якості футбольного тренера. Цитує нідерландського фахівця офіційний сайт "червоних".

"Гадаю, я вже в досить юному віці знав, що хочу стати футбольним тренером або менеджером.

Мій батько був тренером в аматорському клубі, а ще він працював в школі вчителем, тож постійно був зайнятий. Він часто запитував мене, чи можу я провести тренування замість нього, і мені це завжди подобалося", — заявив Слот.