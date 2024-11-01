Англія

Їм заборонено відвідувати клубний стадіон.

Ліверпуль прийняв рішення довічно дискваліфікувати 75 вболівальників через перепродаж квитків, повідомила клубна пресслужба.

Спекулянтам заборонено відвідувати клубний стадіон "Енфілд Роуд". Це рішення остаточне та перегляданню не підлягає.

Ще 136 осіб отримали відсторонення не невизначений термін. Вони також порушували користування абонементами та квитками, займаючись спекуляцією.

Нагадаємо, наставник Ліверпуля Арне Слот є претендентом на звання тренера жовтня в АПЛ.