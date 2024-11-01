Англія

Італійський фахівець привітав португальця з новим призначенням.

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска висловився про призначення Рубена Аморіма на посаду керманича Манчестер Юнайтед. Цитує італійського фахівця BBC.

"Всього йому найкращого. Якщо відповідальні особи прийняли це рішення, то тільки тому, що вважають його правильним. Всього найкращого йому та Манчестер Юнайтед.

Я не розмовляв із Рудом. Міцно обійму його в неділю перед грою. Він фантастичний хлопець, скромний, дуже професійний. Я був із ним у команді в той час, коли він вже закінчував ігрову кар'єру (в Малазі у сезоні-2011/12 — прим.), але навіть тоді було видно, наскільки він хороший футболіст та людина", — сказав Мареска.

В рамках десятого туру АПЛ Манчестер Юнайтед прийматиме на Олд Траффорд лондонський Челсі. Гра відбудеться третього листопада, о 18:30 за київським часом.