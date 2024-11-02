Англія

Керманич Спортінга прокоментував призначення на нову посаду.

Напередодні англійський Манчестер Юнайтед оголосив про призначення португальського фахівця Рубена Аморіма своїм наступним головним тренером.

До цього керманич працював, і найближчий час до початку міжнародної перерви продовжуватиме це робити, на чолі лісабонського Спортінга.

Після призначення на нову посаду, Аморім уперше прокоментував цю подію в інтерв’ю на тлі переможної гри проти Ештрели Амадори (5:1).

"Це був надзвичайно привабливий виклик, від якого я не міг відмовитись.

Я запитав Манчестер Юнайтед, чи можна здійснити цей трансфер наприкінці сезону. Це було те, чого я хотів. Але Юнайтед одразу відповів: "Ні". Ця можливість існувала або зараз, або вже ніколи.

Тож мені довелось ухвалювати рішення. Це саме той виклик, який я хотів отримати, тому тепер я зможу написати в цьому клубі свою історію.

Так, у мене були й інші можливості. Президент і Угу Віанна можуть це підтвердити. Це не перший і не другий раз, коли мене просять очолити той чи інший клуб.

Люди кажуть, що справа в грошах. Це неправда. Була інша команда, яка хотіла мене бачити в себе раніше, і вони були готові платити втричі більше, аніж Юнайтед.

У мене було три дні, щоб ухвалити рішення, яке повністю змінить моє життя. Однак це не перший випадок, коли мій контракт перекуповує інший клуб. І навіть не другий.

Після Спортінга, я хотів працювати саме в Манчестер Юнайтед. Тож прийшов час, коли я повинен зробити крок уперед. Це було важко, але я мусив це зробити", — заявив португальський фахівець.

Відомо також, як прокоментував призначення нового головного тренера Манчестер Юнайтед його колега з Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола.