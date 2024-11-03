Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 3 листопада і розпочнеться о 16:00.

У рамках десятого туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між лондонським Тоттенгемом та бірмінгемською Астон Віллою, яке відбудеться на домашній арені "шпор".

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

НЕДІЛЯ, 3 ЛИСТОПАДА, 16:00. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Тоттенгем — це традиційно команда з єврокубковими амбіціями, проте наразі колектив Анже Постекоглу навряд чи задовольняє ці амбіції власників клубу. Перед початком десятого туру АПЛ "шпори" розташовувалися на восьмій сходинці в турнірній таблиці АПЛ, і головне, чого не вистачає лондонцям — це банальної стабільності.

Клуб із Північного Лондона в одному окремому матчі може демонструвати неймовірний рівень гри, який часом конвертується в позитивні результати, проте вже в наступному протистоянні "шпори" спокійно здатні робити непотрібні осічки і бути тінню самих себе. Так, наприклад, напередодні Тоттенгем цілком закономірно перемагав Вест Гем у лондонському дербі, проте за тиждень поступався Крістал Пелес, який досить невдало розпочав новий сезон. В останньому ж своєму матчі "шпори" вийшли до чвертьфіналу Кубка англійської ліги за підсумками матчу з Манчестер Сіті, і, звичайно, лондонці хотіли б продовжити свій успіх, але вже в рамках АПЛ.

Астон Вілла, у свою чергу, не може не радувати своїми результатами після призначення Унаї Емері на посаду головного тренера клубу. Бірмінгемці не просто повернулися до Ліги чемпіонів, а й змогли закріпитися в статусі регулярного претендента на єврокубки та однієї з найкращих команд англійської першості.

Ці слова банально підтверджуються поточними результатами Астон Вілли, і тут мова йде не про нещодавній виліт Астон Вілли з Кубка англійської ліги, який, схоже, "леви" й зовсім не розглядали як свою пріоритетну ціль цього сезону. До матчу проти Тоттенгема підопічні Емері підходили на четвертому місці в таблиці чемпіонату Англії, а в Лізі чемпіонів бірмінгемці зберігають статус одних із лідерів, тому для "шпор", безсумнівно, це буде черговим непростим викликом.