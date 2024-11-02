"Вишні" несподівано набрали три очки.
Борнмут - Манчестер Сіті, Getty Images
02 листопада 2024, 18:57
У рамках десятого туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут приймав Манчестер Сіті. Колектив Іраоли несподівано переміг, відправивши два голи у ворота "містян".
Сіті зумів відзначитися у воротах опонента на 82-й хвилині гри зусиллями Йошко Гвардіола.
Зазначимо, що українець Ілля Забарний провів на полі всі 90 хвилин.
Борнмут - Манчестер Сіті 2:1
Голи: Семеньйо, 9, Барбоза, 64 - Гвардіол, 82
Борнмут: Траверс — Сміт, Забарний, Сенесі, Керкез — Кук, Крісті (Адамс, 68) — Семеньйо, Клюйверт (Брукс, 78), Таверньєр (Гейсен, 90) — Барбоза (Унал, 78)
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканджі, Аке (Льюїс, 74), Гвардіол — Ковачич — Сілва, Фоден, Гюндоган (Доку, 86), Нунеш — Голанд
Попередження: Крісті, Адамс — Вокер.