Англія

Коментар іспанського фахівця.

Наставник Арсеналу Мікель Артета відповів на запитання про відсутність Мартіна Едегора після матчу з Ньюкаслом (0:1).

"Так, зараз він не може допомогти нам, ми можемо говорити про це нескінченно, але треба розуміти, що Мартін відсутній уже кілька тижнів, нам потрібно вміти грати без нього.

Треба сконцентруватися на своїй грі і рухатися далі, вітаю Ньюкасл із перемогою", — цитує Артету Football London.

Нагадаємо, що Едегор отримав травму у вересневому матчі за збірну Норвегії. У нинішньому сезоні півзахисник зіграв лише три матчі за Арсенал, але гольовими діями не відзначився.