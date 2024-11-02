Відмінна статистика у нідерландського фахівця.
Арне Слот, Getty Images
02 листопада 2024, 23:22
Арне Слот, головний тренер Ліверпуля став першим тренером в історії "червоних", якому вдалося привести команду до перемоги у восьми з 10 перших матчів у вищому футбольному дивізіоні Англії.
Нагадаємо, що Ліверпуль у цьому сезоні програв удома Ноттінгем Форест (0:1), а також зіграв у гостях з Арсеналом унічию (2:2). В іншому мерсисайдці перемогли у восьми матчах із восьми.
Нагадаємо, що Слот очолив Ліверпуль влітку, прийшовши на місце багаторічного головного тренера мерсисайдців Юргена Клоппа. Його колишнім місцем роботи був роттердамський Феєноорд.
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль довічно дискваліфікував 75 вболівальників.