Англія

Відмінна статистика у нідерландського фахівця.

Арне Слот, головний тренер Ліверпуля став першим тренером в історії "червоних", якому вдалося привести команду до перемоги у восьми з 10 перших матчів у вищому футбольному дивізіоні Англії.

Нагадаємо, що Ліверпуль у цьому сезоні програв удома Ноттінгем Форест (0:1), а також зіграв у гостях з Арсеналом унічию (2:2). В іншому мерсисайдці перемогли у восьми матчах із восьми.

Нагадаємо, що Слот очолив Ліверпуль влітку, прийшовши на місце багаторічного головного тренера мерсисайдців Юргена Клоппа. Його колишнім місцем роботи був роттердамський Феєноорд.