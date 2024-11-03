Керманич Астон Вілли прокоментував зміни на головній посаді в Манчестер Юнайтед.
Унаї Емері, Getty Images
03 листопада 2024, 09:48
Кількома днями раніше англійський Манчестер Юнайтед оголосив про призначення португальського фахівця Рубена Аморіма своїм наступним головним тренером.
Для цього клубу довелось звільнити нідерландського тренера Еріка тен Гага, який так і не зміг подолати разом із командою важкий етап на початку сезону.
Про зміни на керівній посаді "Червоних дияволів" розпитували багатьох тренерів англійської Прем’єр-ліги й, зокрема, керманича бірмінгемської Астон Вілли Унаї Емері.
"По-перше, коли я приїхав сюди, моє перше звернення до гравців було наступним: "Мені сумно".
Сумно через те, що, коли звільняють тренера, це не дуже хороша новина для нас усіх, і для мене як для тренера.
І я думаю, що те ж саме зараз відбувається в Манчестер Юнайтед зі звільненням Тен Гага. Це не дуже хороша новина, але, звичайно, це — футбол. І ви як тренер маєте прийняти, коли це відбувається.
Я знаю дещо про Рубена Аморіма. І я думаю, що він робить дуже хорошу роботу в Португалії у лісабонському Спортінгу. І якщо Манчестер Юнайтед вирішив призначити його, то я думаю, що це тому, що він цього заслуговує", — заявив іспанський фахівець.
Відомо також, як прокоментував призначення нового головного тренера Манчестер Юнайтед його колега з Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола.