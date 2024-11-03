Англія

Керманич Астон Вілли прокоментував зміни на головній посаді в Манчестер Юнайтед.

Кількома днями раніше англійський Манчестер Юнайтед оголосив про призначення португальського фахівця Рубена Аморіма своїм наступним головним тренером.

Для цього клубу довелось звільнити нідерландського тренера Еріка тен Гага, який так і не зміг подолати разом із командою важкий етап на початку сезону.

Про зміни на керівній посаді "Червоних дияволів" розпитували багатьох тренерів англійської Прем’єр-ліги й, зокрема, керманича бірмінгемської Астон Вілли Унаї Емері.

"По-перше, коли я приїхав сюди, моє перше звернення до гравців було наступним: "Мені сумно".

Сумно через те, що, коли звільняють тренера, це не дуже хороша новина для нас усіх, і для мене як для тренера.

І я думаю, що те ж саме зараз відбувається в Манчестер Юнайтед зі звільненням Тен Гага. Це не дуже хороша новина, але, звичайно, це — футбол. І ви як тренер маєте прийняти, коли це відбувається.

Я знаю дещо про Рубена Аморіма. І я думаю, що він робить дуже хорошу роботу в Португалії у лісабонському Спортінгу. І якщо Манчестер Юнайтед вирішив призначити його, то я думаю, що це тому, що він цього заслуговує", — заявив іспанський фахівець.

Відомо також, як прокоментував призначення нового головного тренера Манчестер Юнайтед його колега з Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола.