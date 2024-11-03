Англія

На нас чекає цікавий двобій.

Тимчасовий головний тренер Манчестер Юнайтед Руд ван Ністелрой висловився про майбутню гру з лондонським Челсі в рамках 10-го туру АПЛ. Цитує нідерландського фахівця офіційний сайт "червоних дияволів".

"Це буде великий та складний матч. Челсі зараз грає дуже добре. В них є багато гравців, які можуть вирішити результат гри, вони забивають багато голів, дуже добре грають із м'ячем. Тож нам доведеться бути в найкращій формі, щоб домогтися результату, продемонструвавши хорошу гру. Очевидно, що це те, чого ми хочемо.

Ми хочемо спробувати виграти. Але ми також поважаємо суперника, знаємо його якості і, що нам потрібно зробити. Так, ми повинні бути дійсно згуртованими та сильними, щоб зупинити їх.

З Челсі завжди були складні ігри. Я пам'ятаю ті часи, коли Моурінью був менеджером Челсі, і грати проти них було дуже складно. Дуже добре організована та фізично сильна команда. Очевидно, за часів Лемпарда та Дрогба, гравців, які можуть вирішити результат матчу, грати проти них завжди було здорово", — заявив ван Ністелрой.

Матч між МЮ та Челсі відбудеться сьогодні, о 18:30 за київським часом.