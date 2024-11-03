Француз може переїхати до Англії.
Чуамені, getty images
03 листопада 2024, 13:50
Англійський Ліверпуль має намір взимку придбати опорного півзахисника мадридського Реала Орельєна Чуамені. Про це повідомляє Teamtalk.
За інформацією джерела, "вершкові" оцінюють гравця збірної Франції в 100 млн. фунтів стерлінгів. Зазначається, що така сума не є перешкодою для керівництва "червоних".
Чинний контракт 24-річного француза з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 100 млн. євро.
Цього сезону Орельєн Чуамені відіграв за Реал 14 матчів.
Раніше повідомлялося, що Реал готовий продати Чуамені.