Іспанія

Французький півзахисник може покинути мадридську команду.

Реал готовий розлучитися з півзахисником збірної Франції Орельєном Чуамені, повідомляє Relevo.

Зазначається, що керівництво клубу змінило свою думку про гравця після двох невдалих матчів Ла Лізі: з Атлетіко (1:1) і Барселоною (0:4). На думку керівників клубу 39-річний Лука Модрич мав переконливіший вигляд, ніж француз, і більше впливав на оборону. Також наголошується, що Реал незадоволений тим, що Чуамені ніяк не вплинув на спад команди після відходу Тоні Крооса.

Головний тренер вершкових Карло Анчелотті, на відміну від керівництва, як і раніше вірить у француза і не хоче з ним розлучатися.

Нагадаємо, що француза купили у Монако у 2022 році за 80 мільйонів євро. В угоді також були прописані бонуси в розмірі 20 млн євро.