Англія

Коментар італійського фахівця.

Енцо Мареска висловився після нічиєї у виїзному матчі з МЮ. Матч між Челсі та Манчестер Юнайтед у 10-му турі АПЛ завершився з рахунком 1:1.

"Ми знали, що ця гра буде складною з багатьох причин. Ми забили і відігралися. Після цього голу ми намагалися перемогти. Ми щасливі, тому що знали, наскільки важким буде матч.

Гравці Юнайтед хочуть довести, що вони досить хороші. У нового тренера інші ідеї, тому нам довелося готуватися по-іншому.

Заміна Гюсто в перерві? Це було абсолютно очевидно. Ми спробували щось змінити в тактичному плані. Справа не в травмі Мало, це просто тактичне рішення", — сказав головний тренер Челсі.

У наступному турі Манчестер Юнайтед прийматиме Лестер, тоді як посеред тижня вдома зіграє в Лізі Європи УЄФА проти грецького ПАОКа, а лондонський Челсі проведе домашній матч проти вірменського Ноах у Лізі конференцій, після чого буде господарем домашнього дербі проти Арсеналу.