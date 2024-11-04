Англія

Іспанець знову поскаржився на календар.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола вважає, що для завоювання титулу цього сезону потрібно менше очок.

"Звичайно, безперечно. Якби ми мали ще п'ять днів на відновлення та підготовку до матчу з Борнмутом, можливо, ми виступили б краще. А може, й ні, хто знає.

Я говорив про календар, коли ми перемагали, а не тільки тепер після нашої поразки. Реальність така, що вони виграли і ми вітаємо їх", – сказав Гвардіола.

Наразі Ман Сіті перебуває на другому місці АПЛ, відставання від Ліверпуля — два бали.