Іспанець знову поскаржився на календар.
Хосеп Гвардіола, Getty Images
04 листопада 2024, 15:32
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола вважає, що для завоювання титулу цього сезону потрібно менше очок.
"Звичайно, безперечно. Якби ми мали ще п'ять днів на відновлення та підготовку до матчу з Борнмутом, можливо, ми виступили б краще. А може, й ні, хто знає.
Я говорив про календар, коли ми перемагали, а не тільки тепер після нашої поразки. Реальність така, що вони виграли і ми вітаємо їх", – сказав Гвардіола.
Наразі Ман Сіті перебуває на другому місці АПЛ, відставання від Ліверпуля — два бали.