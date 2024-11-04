Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та львівський Рух.

Криворізький Кривбас та львівський Рух зіграють поміж собою в рамках дванадцятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Гірник.

Юрій Вернидуб, після поразки в Кубку України від житомирського Полісся (1:2), залучив до стартового складу Понєдєльніка в центрі поборони, тоді як Вакулко з'явиться в центрі поля.

Віталій Пономарьов, на тлі перемоги в кубковому дербі проти Карпат (1:0), використав із перших хвилин Підгурського в центральному трикутнику.

Кривбас: Кліщук — Бандейра, Понєдєльнік, Драмбаєв, Д. Кузик — Бізімана — Задерака, Ілич, Вакулко, Микитишин — Соса.

Запасні: Маханьков, Хома, Каплунов, Шевченко, Каменський, Аморозо, Ндомбазі, Твердохліб, По, Кожушко.



Рух: Ледвій — Сич, Холод, Дідик, Роман — Федор, Підгурський, Пастух — Квасниця, Краснопір, Карабін.

Запасні: Герета, Товарницький, Михальчук, Притула, Руніч, Климчук, Клайвер, Плюман, Слюбик.



Гра Кривбас — Рух почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.