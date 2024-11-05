Англія

Легендарний англійський футболіст висловився про поточний стан справ у Юнайтед на тлі звільнення Еріка тен Гага.

Напередодні офіційно стало відомо про те, що Рубен Аморім стане новим головним тренером Манчестер Юнайтед після того, як Еріка тен Гага було звільнено через системні незадовільні результати.

Легенда лондонського Челсі Френк Лемпард, який під час тренерської кар'єри встиг попрацювати в Евертоні, Дербі Каунті та кілька разів керманичем "пенсіонерів", поділився своєю думкою щодо багаторічного кризису "червоних дияволів".

"Особисто я не знімаю відповідальності з гравців Юнайтед. Вони ж просто можуть використати зміну тренерів як виправдання.

Якщо глянути на Манчестер Юнайтед зразка останніх років – це Глейзери, тренер, новий тренер, потім знову ще один новий...

Більшість гравців, коли прагнуть успіху і хочуть прогресувати, але це не відбивається на результатах – вони просто можуть використовувати це як виправдання", — цитує слова Френка Лемпарда Daily Mail.

Нагадаємо, що контракт Рубена Аморіма з Манчестер Юнайтед буде розрахований до 30 червня 2027 року з можливістю продовження ще на один рік. Португалець приступить до роботи з командою 11 листопада.