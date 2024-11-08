Англія

Нападник "лісників" провів потужний відрізок сезону.

Нападник Ноттінгем Форест Кріс Вуд став найкращим гравцем АПЛ за підсумками жовтня. Про це повідомляє офіційний сайт англійської Прем'єр ліги.

В жовтні, 32-річний новозеландець забив чотири голи у трьох зіграних матчах.

В цій номінації Вуд випередив Факундо Буонанотте (Лестер), Йошко Гвардіола (Манчестер Сіті), Бріана Мбемо (Брентфорд), Коула Палмер (Челсі), Букайо Сака (Арсенал), Матса Зельса (Ноттінгем Форест) та Денні Велбека (Брайтон).

Раніше повідомлялося, що Еду буде курувати розвиток Ноттінгем Форест.