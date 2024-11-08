Англія

"Лісники" в жовтні вразили всіх.

Керманич Ноттінгем Форест Нуну Ешпіріту Санту визнано найкращим тренером АПЛ у жовтні. Про це повідомляє офіційний сайт англійської Прем'єр ліги.

Минулого місяця під керівництвом португальського фахівця "лісники" здобули дві перемоги й один раз зіграли унічию.

На перемогу в номінації також претендували Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Арне Слот (Ліверпуль) та Фабіан Гюрцелер (Брайтон).

Наразі Ноттінгем Форест сенсаційно посідає третє місце в турнірній таблиці англійської першості, набравши 19 очок після 10 зіграних турів.

Зазначимо, що гравцем жовтня в АПЛ став також представник "лісників" Кріс Вуд.