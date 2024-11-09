Брайтон - Манчестер Сіті, Getty Images
09 листопада 2024, 21:31
У рамках одинадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Брайтон на своєму полі приймав Манчестер Сіті.
Першими рахунок у матчі відкрили гості — забив Ерлінг Голанд на 23-й хвилині гри.
Під кінець матчу Брайтон не тільки зрівняв рахунок, а й несподівано вийшов уперед — забив Метт О'Райлі, дебютант АПЛ.
Таким чином, "чайки" здобули несподівану перемогу над чемпіоном Англії.
Брайтон - Манчестер Сіті 2:1
Голи: Педро, 78, О'Райлі, 83 - Голанд, 23
Брайтон: Вербрюгген — Велтман, ван Геке, Жуліо, Еступіньян — Адінгра (Груда, 66), Гіншелвуд (Шон О'Райлі, 57), Аярі (Балеба, 46), Мітома (Модер, 90) — Рюттер (Педро, 66), Велбек
Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Вокер, Сімпсон-П'юсі, Гвардіол — Ковачич — Савіньйо (Де Брюйне, 74), Фоден, Гюндоган (Сілва, 72), Нунеш — Голанд
Попередження: Аярі, Жуліо — Льюїс, Сімпсон-П'юсі, Голанд.