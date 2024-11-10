Англія

"Сіті" програв чотири матчі поспіль.

Один з лідерів Манчестер Сіті Кайл Вокер висловився про чотири поразки поспіль "містян". Його слова наводить Sky Sports.

"Бувають моменти, які складаються не на нашу користь. У деяких епізодах ми діємо із запізненням. Зараз у нас такий період. Перерва настає у правильний для нас час.

Причин цьому багато. Це наша форма, те, як ми почуваємося день у день. Це важко. Нам пощастило досягти великих успіхів за останні вісім років, і зараз настав час проявити характер, вдягнути гумові чоботи і йти по бруду. Тепер нам потрібні справжні особистості, ті, хто хоче йти вперед і досягти чогось особливого.

Ми ніколи не проводили чотири матчі поспіль без перемог — на цьому етапі сезону це можна пробачити. Але все одно це важко. Всі хочуть змінити ситуацію", — сказав Вокер.

Раніше повідомлялося, що Ман Сіті програв чотири матчі поспіль вперше з 2006 року.