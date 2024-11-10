Англія

Нідерландець потужно розпочав в Ліверпулі.

В рамках 11-го туру англійської Прем'єр ліги Ліверпуль впевнено здолав Астон Віллу (2:0).

Для головного тренера "червоних" Арне Слота ця перемога стала 15 у стартових 17 матчах на чолі мерсисайдського клубу, що є абсолютним рекордом серед усіх менеджерів АПЛ в історії.

Окрім 15 перемог, Ліверпуль під керівництвом нідерландського фахівця одного разу програв (Ноттінгем Форест 0:1 — прим.) та зіграв унічию (Арсенал 2:2 — прим.).

Раніше Слот прокоментував перемогу над Астон Віллою.