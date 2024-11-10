Англія

Нідерландець блискуче розпочинає на Енфілді.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот після перемоги мерсисайдців у матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги з Астон Віллою (2:0) повторив найкращий показник за перемогами в чемпіонаті в перших 11 турах 2009 року. Про це повідомляє статистичний портал Squawka.

За інформацією джерела, Слот — перший тренер, який здобув перемоги як мінімум у дев'яти зі своїх перших 11 матчів АПЛ, після Карло Анчелотті в лондонському Челсі 15 років тому.

Після 11 зіграних турів в чемпіонаті Англії Ліверпуль посідає перше місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 28 очок.