Англія

Ман Сіті потребує "шістку" в центр поля.

Колишній захисник Ліверпуля та збірної Англії Джеймі Каррагер висловився про програшну серію Манчестер Сіті, яка налічує чотири матчі поспіль у всіх турнірах.

"Втрата Родрі означає, що Сіті має вийти на трансферний ринок у січні. Цікаво, чи спробують вони досягти успіху там, де зазнав невдачі Ліверпуль, і переманити Мартіна Субіменді з Реала Сосьєдад. Очевидно, провідні європейські скаути вважають цього гравця найкращим номером 6 поза клубами Ліги чемпіонів. Субіменді також виступає як заміна Родрі в збірній Іспанії.

Чи приєднається він, чи хтось інший до Сіті у січні, пов'язано з їхньою другою проблемою. Будь-який гравець, до якого Сіті звернеться з цього моменту і до кінця сезону, захоче дочекатися результату справи за 115 фінансовими звинуваченнями.

Ніхто не знає, чи будуть на клуб накладені значні спортивні санкції. Поки не буде рішення, мудрий агент скаже своєму клієнтові дозволити процесу йти своєю чергою, перш ніж підписувати контракт, особливо якщо у них є альтернативні варіанти.

Гвардіола поки не обіцяв залишитися після цього сезону, і вже зараз у керівництві клубу настав перехідний період, пов'язаний із відходом спортивного директора Чикі Бегірістайна. Гвардіола теж чекає на вердикт? А Бегірістайн укладає такі великі угоди, чи його майбутня заміна Угу Віана вже працює над списком цілей?

Незалежно від статусу клубу чи того, наскільки міцні його основи, тінь висітиме над ним, доки незалежна комісія не ухвалить рішення. Це може затягтися на деякий час, якщо обвинувальний вердикт та покарання призведуть до тривалого апеляційного процесу", – вважає Каррагер.