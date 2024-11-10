Англія

Результати матчів 11-го туру АПЛ.

В Англії відбулось два матчі 11-го туру АПЛ: Ноттінгем приймав Ньюкасл, Іпсвіч гостював у Тоттенгема.

Ньюкасл не відчув проблем в гостях у Ноттінгема, який перемагав три матчі поспіль в АПЛ. При цьому самі "сороки" до цього не могли виграти в АПЛ також три матчі.

Попри пропущений гол від Мурілло, Ньюкасл знайшов у собі сили перевернути хід матчу. Ісак, Жоелінтон і Барнс принесли Ньюкаслу жадану перемогу — 3:1.

Ноттінгем Форест — Ньюкасл Юнайтед 1:3

Голи: Мурільйо, 21 - Ісак, 54, Жоелінтон, 72, Барнс, 83

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Морено (Ворд-Праус, 88) — Єйтс, Домінгес (Соса, 74) — Еланга (Авонії, 88), Гіббс-Вайт (Андерсон, 59), Гадсон-Одої (Сілва, 59) — Вуд

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Лівраменто, Шер, Берн, Голл — Лонгстафф, Бруно Гімараес, Віллок (Тоналі, 69) — Гордон (Барнс, 80), Ісак (Осула, 90), Жоелінтон

Попередження: Єйтс — Берн

В іншому матчі неділі Тоттенгем несподівано поступився вдома Іпсвічу. Смодіч та Ділеп допомогли своїй команді піти на перерву в гарному настрої. "Шпори" відіграли один м'яч завдяки Бентанкуру, але на більше їх не вистачило — поразка 1:2.

Тоттенгем — Іпсвіч 1:2

Голи: Бентанкур, 69 - Шмодікс, 31, Делап, 43

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Крістіан Ромеро, Дрегушін, Удоджі — Кулусевські, Бентанкур (Біссума, 84), Сарр — Джонсон (Меддісон, 84), Соланке, Сон Сон

Іпсвіч: Мурич — Джонсон, Туанзебе, Берджесс, О'Ши, Девіс — Гатчінсон, Морсі, Каюсте, Шмодікс (Кларк, 70) — Делап (Гірст, 70)

Попередження: Бентанкур, Джонсон, Девіс — Туанзебе, Делап, Гатчінсо