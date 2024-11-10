В 13-му турі Ла Ліги Бетіс приймав Сельту на домашньому стадіоні "Беніто Вільямарін".

Команди обмінялись голами у першому таймі. На влучний удар Родрігеса відповів Роке. У другій половині матчу Дувікас, здавалось, забезпечив перемогу Сельті, але на 90+6 хвилині Бартра вирвав нічию для Бетіса — 2:2.

Бетіс залишився на 6-му місці, Сельта — 9-та.

Реал Бетіс — Сельта 2:2
Голи: Роке, 40, Родрігес, 14 Бартра, 90+5 -  Дувікас, 83,

Реал Бетіс: Руй Сілва — Сабалі, Льоренте (Бартра, 55), Бернардо де Соуза, Перро — Форнальс (Хуанмі, 75), Альтіміра, Кардосо (Ло Чельсо, 55), Еззалзулі (Бакамбу, 86) — Лосада (Авіла, 86) — Роке

Сельта: Гуайта — Родрігес, Старфельт, Алонсо — Мінгеса (Альварес, 57), Сотело (Моріба, 46), Белтран, Рістич (Манкільйо, 46) — Бамба, Аспас (Сведберг, 80) — Іглесіас (Дувікас, 67)

Попередження: Кардосо, де Соуза, Хуанм