Результат матчу 13-го туру Ла Ліги.
Бартра, gettyimages
10 листопада 2024, 17:23
В 13-му турі Ла Ліги Бетіс приймав Сельту на домашньому стадіоні "Беніто Вільямарін".
Команди обмінялись голами у першому таймі. На влучний удар Родрігеса відповів Роке. У другій половині матчу Дувікас, здавалось, забезпечив перемогу Сельті, але на 90+6 хвилині Бартра вирвав нічию для Бетіса — 2:2.
Бетіс залишився на 6-му місці, Сельта — 9-та.
Реал Бетіс — Сельта 2:2
Голи: Роке, 40, Родрігес, 14 Бартра, 90+5 - Дувікас, 83,
Реал Бетіс: Руй Сілва — Сабалі, Льоренте (Бартра, 55), Бернардо де Соуза, Перро — Форнальс (Хуанмі, 75), Альтіміра, Кардосо (Ло Чельсо, 55), Еззалзулі (Бакамбу, 86) — Лосада (Авіла, 86) — Роке
Сельта: Гуайта — Родрігес, Старфельт, Алонсо — Мінгеса (Альварес, 57), Сотело (Моріба, 46), Белтран, Рістич (Манкільйо, 46) — Бамба, Аспас (Сведберг, 80) — Іглесіас (Дувікас, 67)
Попередження: Кардосо, де Соуза, Хуанм