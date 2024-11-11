Англія

Суддя наговорив зайвого.

PGMOL (організація, що відповідає за суддівство в Англії) оголосила про рішення негайно усунути арбітра АПЛ Девіда Кута за образу колишнього тренера Ліверпуля Юргена Клоппа. Про це повідомляє Sky Sports.

У соцмережах поширилося відео, у якому, імовірно, нетверезий Кут в особистій бесіді з друзями критикує Ліверпуль та на Юргена Клоппа.

Зазначається, що точно невідомо коли саме було знято цей ролик, але є припущення, що під час пандемії Covid-19. Оцінюючи одну із зустрічей Ліверпуля, в якому Кут виконував роль резервного арбітра, він заявив, що "червоні зіграли кепсько". Коли його запитали, що він думає про Клоппа, суддя сказав: "Мудак, повний мудак".

Цю ситуацію прокоментували в PGMOL.

"PGMOL не даватиме подальших коментарів, поки процес розслідування не буде завершено", — йдеться в заяві організації.