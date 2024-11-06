Франція

Сума позову склала близько 11 млн фунтів стерлінгів.

Суд ухвалив, що Манчестер Сіті має виплатити колишньому захиснику Бенжамену Менді більшу частину зарплати, яку француз не отримував через тимчасове усунення. Про це повідомляє The Independent.

30-річний француз, якому в серпні 2021 року були пред'явлені звинувачення у зґвалтуванні, подав на "містян" позов до суду з трудових спорів, вимагаючи близько 11 млн фунтів стерлінгів як невиплачену зарплату після того, як він був усунений без збереження заробітної плати з вересня 2021 року до червня 2023 року.

Манчестер Сіті мав право утримати зарплату Менді за періоди, коли він перебував під вартою, що становило 5 із 22 місяців, протягом яких йому не платили. При цьому в контракті не було пункту, який би клубу дозволяв утримувати зарплату, коли гравець не міг виконувати свої зобов'язання через тимчасове усунення.

Таким обазом, Менді має право отримати більшу частину своєї невиплаченої зарплати.

Сума, яку отримає 30-річний француз, буде розрахована між двома сторонами або на слуханнях, якщо сторони не дійдуть взаємної угоди.