Англія

48-річний нідерландець виконував обов'язки головного тренера.

Руд ван Ністелрой залишив Манчестер Юнайтед, повідомляють на сайті клубу.

48-річний нідерландець виконував обов'язки головного тренера команди після звільнення Еріка тен Гага. За його правління "червоні дияволи" провели 4 матчі, в яких здобули 3 перемоги за 1 нічиєї.

Тим часом новий головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім у понеділок прибув на базу клубу. Він почне роботу, коли отримає візу.