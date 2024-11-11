Чергова неповага до легенди клубу з боку керівництва МЮ.
Ністелрой, getty images
11 листопада 2024, 21:16
Тимчасовий виконувач обов'язків головного тренера Манчестер Юнайтед Руд ван Ністелрой залишив клуб.
За інформацією The Athletic, таке рішення ухвалив новий головний тренер "червоних дияволів" Рубен Аморім, який сьогодні, очолив тренерський штаб клубу.
Під керівництвом ван Ністелроя МЮ провів чотири матчі: тричі переміг та одного разу зіграв унічию.
Раніше Андре Онана
та Маттейс Де Лігт позитивно відгукувалися про роботу нідерландського фахівця в тренерському штабі Манчестер Юнатйед.