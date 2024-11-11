Англія

Футболіст уникнув серйозного пошкодження.

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд уникнув серйозного пошкодження. Про це повідомляє пресслужба клубу. Травму футболіст отримав у матчі проти Астон Вілли (2:0) в 11-му турі АПЛ.

Лікарі діагностували у захисника пошкодження підколінного сухожилля. Александер-Арнольд пропустить близько двох тижнів.

Очікується, що футболіст буде готовий до гри проти Манчестер Сіті.

Матч Ліверпуль — Манчестер Сіті відбудеться 1 грудня. Початок — о 18:00 за київським часом.