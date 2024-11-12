Англія

Керманич Манчестер Юнайтед залишив повідомлення під час нагородження на батьківщині.

У Португалії напередодні місцева Федерація футболу провела урочистий захід, присвячений нагородженню гравців та тренерів за видатні внески в розвиток гри у власній країні та за її межами.

Зокрема, за попередній чемпіонський сезон на чолі лісабонського Спортінга свою відзнаку отримав і головний тренер Рубен Аморім, який нещодавно поставив підпис під контрактом із Манчестер Юнайтед.

Оскільки сам керманич нині заклопотаний переїздом до Англії, на церемонії вручення особисто він не міг бути присутнім, однак залишив повідомлення для всіх присутніх.

"Дякую за цю нагороду, для мене це велика честь. Повинен також сказати, що я буду дуже сумувати за португальським футболом.

Щиро дякую всім вам і бажаю продовжити в гарному настрої цей чудовий гала-вечір", — заявив португальський фахівець.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що новий головний тренер Манчестер Юнайтед уже встиг опинитись у епіцентрі не надто приємної історії.