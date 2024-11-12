Англія

Французький фулбек отримав пошкодження.

Крайній захисник лондонського Челсі Мало Гюсто не зможе допомогти молодіжній збірній Франції вікової категорії U-21, куди його було викликано на товариські матчі про одноліток з Італії та Німеччини.

Як повідомляє журналіст Марк Меченуа, 21-річний француз у вівторок вранці, 12 листопада, залишив розташування молодіжної збірної через травму.

Також під питанням знаходяться нападники Уго Екітіке і Ділан Баква, а також півзахисники Магнес Акліуш та Енцо Мійо.

Нагадаємо, що Гюсто отримав пошкодження у першому таймі матчу 11-го туру АПЛ проти Арсеналу (1:1), проте у підсумку відіграв 82 хвилини.

У поточному сезоні Мало Гюсто провів за Челсі 11 матчів у всіх турнірах, в яких він віддав одну результативну передачу.