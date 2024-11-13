Англія

Лідер Манчестер Юнайтед вважає, що португальський фахівець вміє вибудовувати зв'язок із гравцями.

Рубен Аморім офіційно приступив до своїх обов'язків в якості головного тренера Манчестер Юнайтед, прибувши до розташування "червоних дияволів".

Капітан та атакуючий півзахисник МЮ Бруну Фернандеш розповів про головну рису характеру, яку має його новий керманич.

"Очевидно, що для мене впадає в очі його зв’язок із гравцями.

Ми, гравці з найбільшим досвідом, маємо допомогти йому отримати це, найкраще від кожного гравця цього клубу", — цитує слова Бруну Фернандеша журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше про Рубена Аморіма висловився опорний півзахисник МЮ Каземіро.