Бразилець передчуває роботу з новим тренером.
КАЗЕМІРО, GETTY IMAGES
12 листопада 2024, 13:14
Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро прокоментував призначення Рубена Аморіма на посаду головного тренера манкуніанської команди.
"Рубен Аморім — переможець. Всі про нього дуже добре відгукуються. Ми чекаємо на нього з великою радістю і щастям.
В Аморима тут буде виняткова група гравців, яка хоче допомагати, яка хоче продовжувати рости, яка хоче вчитися, яка хоче бути на вершині таблиці", — сказав Каземіро.
Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що новий головний тренер Манчестер Юнайтед уже встиг опинитись у епіцентрі не надто приємної історії.