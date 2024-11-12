Англія

Бразилець передчуває роботу з новим тренером.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро прокоментував призначення Рубена Аморіма на посаду головного тренера манкуніанської команди.

"Рубен Аморім — переможець. Всі про нього дуже добре відгукуються. Ми чекаємо на нього з великою радістю і щастям.

В Аморима тут буде виняткова група гравців, яка хоче допомагати, яка хоче продовжувати рости, яка хоче вчитися, яка хоче бути на вершині таблиці", — сказав Каземіро.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що новий головний тренер Манчестер Юнайтед уже встиг опинитись у епіцентрі не надто приємної історії.