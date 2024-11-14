Англія

Цікавий обмін.

Манчестер Юнайтед може підписати 18-річного бразильського атакувального півзахисника Фламенгу Лоррана. Про це повідомляє журналіст HITC Football Грем Бейлі.

За інформацією джерела, англійський клуб розглядає можливість включення свого вінгера Антоні в січневу угоду по Лоррану.

Зазначається, що, крім "червоних дияволів", на гравця претендують два інших клуби АПЛ: Вест Гем та Брайтон. Однак включення в трансферну угоду Антоні може стати перевагою для МЮ.

Цього сезону Лорран відіграв за Фламенгу 27 матчів, забив один гол та віддав три результативні передачі. В свою чергу Антоні у сезоні-2024/25 провів за МЮ п'ять матчів та забив один гол.