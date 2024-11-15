Англія

Два лондонські клуби дуже зацікавлені у підписання талановитого українського центрбека.

Молодий центральний захисник збірної України та Борнмута Ілля Забарний у найближчому майбутньому може вирушити на підвищення до більш іменитого клубу, оскільки в ньому зацікавлені одночасно дві лондонські команди, які мають єврокубкові амбіції.

Як повідомляє CaughtOffside, 22-річного українського центребка дуже хотіли б бачити у своїх рядах Тоттенгем та Челсі, при цьому їх не лякає цінник, який виставив Борнмут на одного з провідних своїх виконавців.

За інформацією джерела, головний тренер Борнмута Андоні Іраола хотів би зберегти Забарного в своїй команді, проте "вишні" не перешкоджатимуть потенційному переходу Іллі, якщо отримають пропозицію від 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

Зазначається, що керманич Тоттенгема Анже Постекоглу є великим прихильником таланту українця, тоді як Челсі також готовий поборотися за підписання Іллі.

У поточному сезоні Ілля Забарний провів за Борнмут 11 матчів у рамках АПЛ, в яких він заробив одне попередження. Контракт українського захисника з "вишнями" спливає влітку 2029 року.