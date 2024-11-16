Англія

Пеп все ж таки залишиться з "містянами"?

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола досяг угоди про продовження контракту з "містянами" до літа 2026 року. Про це повідомляє Football Insider.

За інформацією джерела, після нових перемовин між сторонами ця угода є завершеною на 99%. Незабаром має відбутися офіційне оголошення про пролонгацію контракту іспанського фахівця з манчестерським клубом.

Чинна угода тренера з клубом розрахована до кінця поточного сезону.

Гвардіола став головним тренером Ман Сіті у 2016 році. Під керівництвом 53-річного фахівця "містяни" шість разів ставали чемпіонами Англії та виграли Лігу чемпіонів у сезоні-2022/23.