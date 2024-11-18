Англія

Екстренер Челсі незабаром може поновити діяльність.

Англійський фахівець Френк Лемпард залишив лондонський Челсі влітку 2023 року й відтоді перебуває в пошуках нового місця роботи.

Минуле літнє міжсезоння не принесло 46-річному тренеру бажаних вакансій, проте вже найближчим часом ситуація для нього може змінитись на краще.

ЗМІ повідомляють, що представник Чемпіоншипу, Ковентрі, який нещодавно завершив довготривалі взаємини з Марком Робінсом, веде перемовини з Лемпардом і дуже стрімко просувається до їхнього успішного завершення.

"Небесно-блакитні" наразі йдуть сімнадцятими в турнірній таблиці.